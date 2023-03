Althusser lecteur de Spinoza. Genèse et enjeux d’une éthico-politique de la théorie

Au début des années 1960, le philosophe Louis Althusser a commencé à se réclamer de la philosophie de Spinoza pour repenser les outils théoriques issus du marxisme. Mais comment la référence à un philosophe hollandais du XVIIe siècle en est-elle venue à s'imposer à un philosophe français de la seconde moitié du XXe ? Quels sont les enjeux et les effets de cette relecture ? Et qu'a-t-elle encore à nous dire aujourd'hui ? Cet ouvrage se propose de reconstruire la genèse du spinozisme d'Althusser à travers ses textes de jeunesse et des documents d'archive inédits ; de montrer la consistance de la pensée d'Althusser des années 1960-1970 à partir des concepts spinozistes qui y jouent un rôle déterminant ; de mettre au jour les enjeux éthicopolitiques trop souvent méconnus ou mal compris de ce spinozisme théoriciste d'Althusser, et dont la pertinence pour notre temps n'est pas épuisée par un demi-siècle de transformations idéologiques et de refoulement de la tradition marxiste.