Coopération Nord-Sud : la solidarité à l'épreuve. Tome 3, Le monde sous tension

Le 23 septembre 2019, Greta Thunberg, alors âgée de 16 ans, interpelle les chefs d'Etat et Gouvernements lors du Sommet des Nations Unies pour l'action climatique : "Des gens souffrent. Des gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse, et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées sur la croissance économique éternelle. Comment osez-vous ! " L'inertie des dirigeants face à l'urgence climatique provoque l'indignation de l'adolescente suédoise, comme de sa collègue ougandaise Vanessa Nakate et de nombre de leurs jeunes contemporains, duNord au Sud. En effet, ce phénomène frappe durement les pays en développement : il y aggrave la pauvreté et les risques de violence armée. Cet ouvrage, qui fait suite à deux premiers volumes sur l'histoire de la coopération Nord-Sud, traite de ces sources de tensions qui concernent toutes les sociétés, soulignant notamment la faiblesse des moyens dont se dotent les Etats afin d'y faire face. Dans un tel contexte, la coopération au développement et l'action humanitaire peuvent-elles néanmoins , avec le soutien de la société civile, contribuer à améliorer la sécurité humaine dans les pays du Sud ?