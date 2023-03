Cinq terriens sont enlevés et retenus prisonniers sur la planète Mercure peuplée d'étranges créatures. Sur terre le docteur Ahmed-bey tente de les secourir en ayant recours à ses pouvoirs psychiques. Publié en feuilleton dans Le Matin en 1908, La Roue fulgurante est une référence, voire un classique de la SF française. Il s'agit d'un roman mêlant anticipation scientifique et occultisme. La roue fulgurante est une oeuvre remarquable qui a marqué son époque et touchera incontestablement le public actuel, amateur de romans populaires, de science-fiction et de fantastique.