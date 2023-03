Les petits plaisirs du printemps

Voici le deuxième opus d'une série de 4 albums sur les saisons, mettant en scène de manière poétique les petits plaisirs simples en lien avec les saisons et la nature. Des ouvrages pour les petits, beaux, sensibles, tout en étant justes et vrais. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Le printemps, c'est une saison que tout le monde aime : les odeurs, les couleurs... Moi, ce que j'aime au PRINTEMPS c'est... - Souffler les pissenlits - Sortir sans la veste - Voir tout se transformer les coccinelles - Mettre les mains dans la terre - Le retour de la couleur - L'odeur de l'herbe fraîchement coupée - Les confettis de fleurs de cerisiers - Le jus des fraises qui dégouline sur le menton - Se laisser bercer par le bourdonnement des abeilles - Se tremper les pieds - Voir les oiseaux revenir - Se demander si tu m'aimes (pâquerettes) - Attendre l'été. Chacun de ces " petit plaisirs printaniers " est raconté à travers une saynète délicate et poétique réalisée en papier découpé. Histoire de faire rêver les enfants et de leur donner le goût des belles choses que nous offrent la nature. Histoire aussi de rappeler aux grands enfants que nous sommes tous ces émotions simples de nos jeunes années.