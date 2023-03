Vivre ensemble en écolieu

Cet ouvrage s'attache à cette question fondamentale : comment vivre ensemble dans notre pleine diversité, en s'appuyant sur l'expérience des écolieux. Choisir d'aller vivre en écolieu ressemble au parcours du saumon qui remonte le courant : c'est fatigant et difficile. On a besoin de soutien, de partager avec d'autres sur la route, et de sentir qu'on est sur la bonne voie ! Ce livre est un soutien pour toutes ces personnes qui s'engagent sur ce chemin, quelle que soit l'étape où ils se trouvent : on sait combien ce chemin peut être ardu, à la fois vis-à-vis des proches, amis et famille, qui parfois ont du mal à comprendre un choix de vie alternatif, mais aussi vis-à-vis de la société dans son ensemble. Ce n'est pas un livre de recettes, ni une méthode toute faite. Vous y trouverez : Des expériences pour témoigner de ce qui marche ici ou là et de ce qui a montré des défauts Des réflexions générales et théoriques sur de grands sujets liés au vivre ensemble Des propositions de pratiques ou d'exercices concrets pour mettre en oeuvre et expérimenter seul ou avec votre collectif.