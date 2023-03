Ethique, numérique et idéologies aujourd'hui... et demain

La transition numérique et la mutation profonde de modes relationnels entre les individus dans tous les domaines - politiques, sociaux, économiques, amoureux, amicaux, professionnels, pédagogiques... - occupent une partie considérable de l'espace public. Ces changements invitent à une réflexion éthique fondamentale sur ce que la numérisation du monde révèle de nos conceptions contemporaines de l'être-soi, de l'être ensemble et de leur articulation. Ils invitent aussi à inscrire ces analyses dans un contexte de profondes mutations idéologiques contemporaines dans le cadre du devenir démocratique des sociétés modernes et du projet démocratique qui les animent aujourd'hui. Voici le chantier intellectuel que les chapitres de cet ouvrage contribuent à ouvrir, traçant des pistes à la fois plurielles et articulées. Résolument interdisciplinaire, ce livre réunit des spécialistes initiaux en éthique et/ou dans les technologies informatiques, mais aussi des personnes d'horizons variés qui ont en commun de s'engager dans une démarche de réflexivité éthique face aux transformations numériques qui saisissent leurs domaines respectifs d'activité et de compétence. Camille Roelens est chercheuse au Centre Interdisciplinaire de Recherche en Ethique, Université de Lausanne. Chrysta Pélissier, MCF HDR, Université Paul Valéry Montpellier 3, Unité de Recherche LHUMAIN.