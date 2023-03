Mes toutes premières questions pour préparer un voyage en train ! Sur chaque double page, une question illustrée par une grande scène + un jeu de cherche et trouve : Où prend-on le train ? Comment trouve-t-on sa place ? Qui conduit le train ? A quoi servent les rails ? Que fait le contrôleur ? Est-ce qu'on peut manger dans le train ? Comment sait-on qu'on est arrivé ? Et on termine la lecture par un grand jeu de cherche et trouve ! Une première réponse aux questions des tout petits sur ce qui les entoure, avec des jeux de " cherche et trouve " qui invitent à explorer l'image et à apprendre des mots nouveaux. Un livre solide adapté aux tout petits dès 2 ans, fabriqué en Europe.