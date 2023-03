Charité à mains nues. Aux captifs la libération, pour une spiritualité de la rencontre

Entendre le cri de la rue en allant chaque semaine à la rencontre des exclus, prostitués ou sans-abri, telle est la mission de l'association Aux captifs, la libération. Comment les aider ? "Y aller à mains nues" , dans des tournées deux par deux, en proposant d'abord une rencontre, du temps et un échange, voilà le coeur de la vocation de l'association. Dans le droit fil de l'Evangile, Thierry des Lauriers nous offre ici non pas un livre sur l'oeuvre et ses réalisations mais sur le message qu'elle défend. Il conduit à porter un regard neuf sur notre prochain dans une véritable spiritualité de l'amour et de la rencontre. En 2010, après 25 ans de vie professionnelle en entreprise, Thierry des Lauriers prend la direction générale de l'association Aux captifs, la libération, qu'il anime encore aujourd'hui en 2023.