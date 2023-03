Toilettes publiques. Essai sur les commodités urbaines

Moqué ou ignoré, le sujet des petits coins condense une partie des grands problèmes du monde. L'insuffisance des installations fait obstacle à l'égalité et à la dignité des personnes mobiles, des femmes, des sans-abri, des habitants des bidonvilles. Préoccupation de santé et de sécurité pour les centaines de millions d'individus toujours contraints à la défécation à ciel ouvert, les toilettes posent aussi des questions écologiques, au regard notamment de leur consommation en eau. Ce périple illustré dans l'univers des commodités réunit le sordide et l'engouement, la tradition et l'innovation, des toilettes sèches et des WC connectés à internet, Victor Hugo, Jean-Claude Decaux et Bill Gates. Il dessine les contours d'un droit aux toilettes.