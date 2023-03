Tout sur la pasta

Les pâtes sont un véritable péché mignon... Elles font partie de mon histoire familiale et je les cuisine pour mes enfants quotidiennement. Elles ont ceci de spécifique qu'elles peuvent accompagner toutes les occasions, du repas sur le pouce à la table de réception. Légumes, viandes, poissons... rien de sorcier pour devenir la reine des pâtes, tant que vous suivez mes conseils de base pour faire les bons gestes. Salade d'orecchiette légumes et amandes, linguine vongole et chorizo, macaronis all'amatriciana, tortellinis de Bologne blettes et mascarpone... je vous propose dans ce livre 70 recettes de pâtes à préparer simplement au fil des saisons !