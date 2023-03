Le Nouveau monde des médias. Une urgence démocratique

Allons-nous laisser les GAFA détruire notre démocratie et notre culture ? En vingt-cinq ans, les géants du numérique ont envahi l'espace informationnel et la sphère du divertissement. Le bilan ? Concurrence dissymétrique avec les acteurs traditionnels et, surtout, menaces pour notre démocratie. Dans un monde où les données sont devenues le nouvel or noir, les industries numériques, suivant une logique de profit, ont mis hors jeu le citoyen bien informé pour lui préférer un consommateur bien aiguillé. Nathalie Sonnac se livre à une analyse détaillée du marché de la culture et de l'information qui modèle notre société aujourd'hui. Pour réformer notre cadre réglementaire devenu obsolète, l'auteure formule des propositions concrètes en réponse à deux défis : faire rayonner la création audiovisuelle et cinématographique française dans le monde et garantir un espace médiatique démocratique. L'enjeu ? Préserver le contrat de confiance entre citoyens et institutions autour d'une information fiable et préserver notre singularité culturelle face à une concurrence déloyale. Un livre qui clarifie enfin le débat complexe sur la place des GAFA dans notre écosystème médiatique et culturel.