Rrou et moi

Rroû, le film dont les héros sont un jeune chat vif et une petite fille, est adapté de façon moderne du livre éponyme de Maurice Genevoix (1931). Notre livre illustré enrichit le scénario grâce au décryptage scientifique mené par Jessica Serra, éthologue spécialiste des félins et autrice à succès. De nombreux thèmes sont ainsi traités, des relations entre le chaton et la chatte, à chaton et chatte à la découverte de la vie sauvage, en passant par les interactions avec les autres animaux. La scientifique apporte des connaissances sur le développement de l'animal, sa perception du monde, ses sens aiguisés, son incroyable mémoire ou encore le pouvoir de son ronronnement. Les lecteurs et lectrices y trouveront également des clés pour interagir avec leur chat, mieux le comprendre et le rendre heureux. Des anecdotes font découvrir les coulisses de ce tournage pas comme les autres (le chat et ses doublures, les astuces pour faire jouer un félin, la cohabitation entre les différents animaux acteurs...) Le livre est illustré par les images spectaculaires du réalisateur Guillaume Maidatchevsky, filmées à hauteur de chat.