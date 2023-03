Le 1 des libraires Mars 2023

C'est un genre qui a un petit côté suranné, avec son cocktail d'aventure et de de?duction. Et pourtant, un sie?cle apre?s l'a?ge d'or des Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Marple et Rouletabille, le myste?re serait-il en train de revenir a? la mode ? Du cine?ma aux se?ries, le bon vieux whodunit (" qui a fait le coup ? ") emprunte en tout cas des chemins nouveaux pour nous rappeler notre gou?t des e?nigmes. Ce nume?ro du 1 des libraires ce?le?bre ainsi les grands de?tectives, et avec eux ce jeu intellectuel qui, entre fausses pistes et vrais indices, vient de?fier nos " petites cellules grises ". En seconde feuille, nous vous proposons d'embarquer pour un autre genre de voyage avec l'un des romans policiers les plus ce?le?bres de l'histoire litte?raire : Le Crime de l'Orient-Express !