La mythologie en BD : Les metamorphoses d'Ovide

Bienvenue dans un monde de mystères et de sortilèges ! Des hommes changés en lions, des statues qui prennent vie, un amoureux qui s'aventure aux Enfers pour retrouver sa belle... quand les dieux de l'Olympe s'en mêlent, plus rien n'est impossible ! Avec cette bande dessinée, retrouvez douze des plus célèbres légendes racontées par le grand Ovide.