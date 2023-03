Changer l'école ou la sauver. Une polémique médiatique

Mettant d'abord en évidence les mutations qui affectent à la fois la presse et l'école à la fin des années 1960, l'ouvrage montre comment celles-ci favorisent la cristallisation, au début des années 1970, d'un clivage qui offre aux médias la possibilité de mettre en perspective les inquiétudes traversant alors le monde éducatif. Consacrée en 1984, la polémique opposant ceux qu'on appelle désormais les " républicains " et les " pédagogues " devient une clé de lecture de la plupart des débats éducatifs des années qui suivent. L'adaptation de cette querelle au mode de fonctionnement qui s'impose à la presse à partir de la fin des années 1980 lui permet en effet de structurer les oppositions, de plus en plus vives, qu'activent les politiques scolaires des années 1990-2000. Trois essais, à titre de conclusion, posent d'ailleurs la question de la prolongation de ces conflits lorque, à partir de la fin de la décennie 2000, Internet se met à jouer un rôle moteur dans le débat pédagogique.