Débuter le régime kéto à petit prix. 70 recettes pour perdre du poids

Vous avez envie de débuter le régime kéto mais n'y connaissez rien et ne voulez pas vous ruinez ? Ce livre est fait pour vous ! Appréhendez le régime cétogène en douceur et à petit prix, en vous initiant à ce mode de vie grâce à 70 recettes du quotidien : - 25 recettes à base de viande (Cocotte de joues de boeuf aux herbes, filet mignon de porc au munster, endives au jambon, escalopes de veau à la crème...) - 15 recettes à base de poisson (sardines crues marinées à l'huile d'olive, wok de poisson, cocotte de crevettes au curry, poisson blanc en écailles de chorizo...) - 15 recettes à base d'oeufs (flan de saumon à l'aneth, gâteau d'oeuf ricotta et herbes, omelette soufflée au fromage...) - 15 recettes à base de légumes (velouté de brocoli au roquefort, gratin de poireau pancetta, risotto de chou-fleur...)Vous pourrez ainsi perdre du poids tout en mangeant sainement !