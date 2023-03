Nos voyages dans l'histoire Tome 4 : Les fugitifs de Notre-Dame

Tandis qu'ils visitent le chantier de la cathédrale Notre-Dame, Alice et Louis sont de nouveau emportés dans le passé, en 1186 ! Dans le Paris du Moyen Age, ils vont devoir aider un garçon et ses parents poursuivis par un cruel intendant qui veut leur ôter la liberté et les maltraiter. Alice et Louis réussiront-ils à sauver cette famille en détresse ?