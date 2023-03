Le nouvel album d'Anna Llenas, tout en finesse et en sensibilité Avez-vous déjà ressenti comme un vide à l'intérieur ? Un petit creux qui grandit et laisse le froid passer, les monstres entrer et qui finalement aspire tout ? C'est ce qui arrive à Julia, une petite fille comme les autres, un jour comme les autres. Alors, Julia cherche comment remplir, boucher et combler le trou. Elle voudrait que ce vide disparaisse, elle voudrait trouver le bouchon adéquat. Mais peut-être que la solution n'est pas autour d'elle, mais à l'intérieur... Un beau récit sur l'écoute de soi et l'harmonie retrouvée.