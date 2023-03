Mes années Pasteur

Acteur majeur de la biologie et de l'immunologie modernes, Philippe Kourilsky raconte ici son parcours de chercheur. Ce faisant, il décrit la formidable saga de la biologie moderne dans un récit vif et éclairant sur la science du XXe siècle et sur sa place dans la société contemporaine. Il évoque de grandes figures qu'il a côtoyées à Pasteur pendant cette période exceptionnellement féconde : François Gros, François Jacob, Jacques Monod, André Lwoff, et d'autres à l'extérieur de l'Institut. Tout en nous faisant pénétrer dans le monde méconnu des laboratoires, il nous explique avec une grande clarté les progrès conceptuels qui ont fondé la révolution biologique en cours, ainsi que ses retombées médicales, dont la découverte des vaccins contre le Covid-19. Le scientifique est aussi un humaniste convaincu qui n'a cessé de réfléchir à la manière dont la science et la connaissance peuvent aider à améliorer la condition des hommes. Il plaide pour que la science et la méthode scientifique occupent une place sociale qui leur permette de mieux servir l'intérêt général. Un livre remarquable de simplicité et de profondeur, conclu par un vibrant appel aux jeunes, qui seront les artisans de la science et de la démocratie de demain.