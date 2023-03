Mylène Farmer. La prêtresse pop

En douze albums et quarante ans de carrière, Mylène Farmer a su imposer un univers personnel et insolite, façonné avec son producteur Laurent Boutonnat, dont l'aspect inaccessible a nourri l'imaginaire de ses nombreux admirateurs comme du grand public. Chanteuse française ayant vendu le plus grand nombre de disques dans le monde, elle a su se distinguer dans le paysage de la culture pop francophone sans pour autant s'en soustraire, s'adaptant aux modes tout en préservant ses inspirations. Volontairement absente de la scène médiatique, elle travaille ses apparitions lors de ses rares concerts connus pour leur sophistication et la grande intimité qui y règne. Elle y rassemble sans trembler des dizaines de milliers de personnes qui constituent un public loyal, habité par une ferveur presque religieuse. Par l'analyse de ses oeuvres et de son parcours, ce livre retrace la carrière impressionnante de la chanteuse et donne à voir le statut d'icône, désormais indiscutable, dont elle bénéficie.