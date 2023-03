Les bons mots de la fin. 300 traits d'esprit de personnages célèbres sur leur lit de mort

Empereurs, rois et reines, hommes et femmes politiques, philosophes, écrivains, musiciens, peintres ou stars de cinéma, de nombreux personnages qui ont marqué l'Histoire ont tiré leur révérence avec humour, panache, philosophie ou par une ultime provocation. De Socrate à Jean-Paul Belmondo, en passant par Néron, Charlemagne, Léonard de Vinci, Voltaire, Marie-Antoinette, Honoré de Balzac, Georges Clémenceau, Auguste Renoir, Joséphine Baker ou encore Pierre Desproges, cette anthologie rassemble - et décortique - 300 façons aussi uniques que savoureuses de tirer sa révérence ! Avec en bonus : un florilège des dernières paroles de personnages de fiction illustres passés de vie à trépas dans les romans, films, séries... Une anthologie classée de manière thématique pour découvrir les dernières paroles drôles, surprenantes ou touchantes, mais toujours bien réelles , de 300 personnages célèbres. Des ultimes déclarations sourcées et expliquées qui sont autant des témoignages sur la sincérité de leur auteur face à la mort que de réjouissants hommages à la vie. "Tirez le rideau, la farce est jouée ! " Rabelais "Docteur, je meurs au-dessus de mes moyens ! " , Oscar Wilde "J'emmerde la mort" , Marlon Brando "Les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas dit assez". , Karl Marx Journaliste et éditeur, Gilles Bouley-Franchitti est l'auteur de plusieurs livres d'humour dont Le Petit Coluche illustré par l'exemple (Nouveau Monde éditions, 2016).