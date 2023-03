Textos et Cie. Tome 1. #ainsivalavie

Je m'appelle Morgane et, pour moi, aucun défi n'est insurmontable. Au contraire ! Je suis passionnée et je suis intense ! Végétarienne, écolo et toujours habillée bizarrement (selon les autres ! ) ... je suis unique en mon genre. J'aime l'écriture et particulièrement le journalisme... Rien ne pourra m'empêcher de réaliser mon rêve : mettre sur pied un journal étudiant révolutionnaire au sein de ma nouvelle école. Ma vie est remplie de surprises, de coups de coeur, et de petits secrets... que je m'apprête à découvrir en compagnie d'Annabelle, Eddy et Thomas, mes nouveaux amis. Des jeunes aux tempéraments extraordinaires, des aventures palpitantes, des dizaines de textos rigolos et des extraits d'un journal étudiant hors du commun, c'est ça, Textos et cie !