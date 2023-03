Les sentiers d'Emilie Roussillon. 25 promenades pour tous

25 promenades de 1h30 à 3h00 pour toute la famille du littoral méditerranéen aux Fenouillèdes en passant par le Vallespir et le Conflent. Se laisser séduire par la côte Vermeille entre Collioure et Cerbère ? : une ligne rocheuse tailladée et torturée, avec ses criques et ses plages sauvages à l'abri de la tramontane parfois vigoureuse. S'échapper sur la terre rocailleuse et ensoleillée du terroir du banyuls qui taquine au plus près les pentes et la forêt des Albères. Aller chercher une chapelle, une tour, un dolmen, un orri ou encore plus étonnant un puits à glace dans les recoins du Vallespir ou des Aspres. Découvrir l'harmonie de villages prestigieux du Conflent comme Rodès, Eus ou encore le discret Baillestavy au pied du Canigou. La forte présence de ce sommet mythique servira souvent d'horizon à tous ces chemins de découverte qui se propagent de la Méditerranée jusqu'aux écorces calcaires des Fenouillèdes. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.