Monte-Cristo Tome 2

Le double visage de la vengeance. Après 15 ans dans l'enfer d'une prison secrète militaire, Sam Castillo veut se venger des trois conspirateurs qui l'ont privé de sa jeunesse et de sa fiancée Abigail. Il est devenu l'énigmatique milliardaire Victor Sirin, qui utilisera son énorme fortune pour détruire ces hommes qui ont réussi à s'imposer dans le jeu des réseaux corrompus du gouvernement et sont maintenant des hommes de pouvoir. Victor commence par gagner la confiance du procureur général adjoint Farrell puis s'immisce dans la vie de ses ennemis à Washington, New York et le Connecticut. Son projet d'échec et mat se met en place. Manipulant ses pièces avec précaution, Victor va pourtant éveiller les soupçons d'une jeune agent du FBI, Danica Jorjevic. Elle est persuadée que derrière cette élégante façade se cache un passé criminel. Victor est sensible à sa ténacité, son éthique, et l'apprécie de plus en plus, au risque de se perdre et de la voir anéantir son projet de vengeance. Comment limiter les dommages collatéraux de sa vengeance sur des innocents, ne pas perdre son humanité et finir par ressembler à ces hommes qu'il déteste ? Avec ce deuxième tome qui revisite l'oeuvre de Dumas, Jordan Mechner (créateur du jeu vidéo Prince of Persia et scénariste) et Mario Alberti (Prométhée, Le Mur) nous lancent sur les traces d'un homme décidé à se venger de ses ennemis au coeur de la Société américaine et le monde globalisé d'aujourd'hui, tout en nous plongeant dans la complexité de chaque personnage dans un scénario bien ciselé.