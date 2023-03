Mauritanie. Edition 2023

Située entre le Sénégal et le Sahara occidental revendiqué par le Maroc, la Mauritanie est un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Ce melting-pot a donné lieu à une exceptionnelle diversité, notamment sur les plans humain et culturel. La Mauritanie dispose de plusieurs atouts dans son jeu. Ses panoramas d'abord, allant des majestueuses dunes de l'erg Ouarâne aux centaines de kilomètres de plages désertes sur sa façade atlantique, en passant par les imposants massifs tabulaires des régions de l'Adrar et du Tagant. Le parc national du banc d'Arguin et du Diawling comptent aussi parmi les incontournables.