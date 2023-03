Bande de boucans. Tome 1. Le pari d'Enzo

Le quartier de Belsunce, à Marseille. Ses immeubles délabrés, ses scooters, ses poubelles renversées et son City stade tout neuf. Depuis son inauguration, le mini terrain de foot est fréquenté H24 par tous les jeunes du quartier. Seul Enzo, qui habite à côté, refuse d'y mettre les pieds. Ce n'est pas qu'il déteste le foot, au contraire, mais il ne supporte pas ceux qui y jouent, ces footeux au QI d'huître qui passent leur vie à s'insulter. Le jour où Ilyes et Ali parviennent à l'entraîner au City, ça ne loupe pas, Enzo se retrouve au pire poste du monde, celui de gardien. Et là, surprise ! Il s'avère doué, très doué, pour arrêter les buts...