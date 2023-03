Le second âge de l'individu. Pour une nouvelle émancipation

Pour l'auteur, les origines méconnues de l'individualisme contemporain (dans sa forme libérale, libertarienne ou wokiste) remontent au Moyen Age, qui a intronisé la volonté comme faculté suprême de l'homme, inaugurant le règne de l'éthique des droits et libertés individuels. Cette éthique des droits et libertés individuels a pour effet paradoxal de favoriser une emprise sur les individus et leur asservissement, comme en témoigne la colonisation de nos existences par le numérique. C'est pourquoi il faut surmonter les impasses de l'individualisme par une " éthique de l'esprit ", qui est aussi une politique, et déclarer d'urgence l'esprit humain patrimoine commun de l'humanité, comme on l'a fait récemment pour les grands fonds marins.