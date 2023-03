Wakfu Tome 1 : La quête des Dofus Eliatropes. 48h de la BD 2023, Edition limitée

"L'action prend place directement à la fin de la deuxième saison du dessin animé. La Confrérie du Tofu est quelque peu dispersée : Yugo, Ruel, Tristepin, Amalia et Evangelyne vivent désormais leur petite vie chacun de leur côté. Ils se retrouvent cependant en de rares occasions, comme pour l'anniversaire de Yugo et Adamaï chez Alibert, point de départ de cette nouvelle épopée. Un trouble-fête va interrompre les réjouissances et forcer nos amis à reprendre ensemble le chemin de l'aventure ! Age : à partir de 8 ans"