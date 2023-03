AnimeLand N° 242

Un numéro 3 étoiles qui célèbre des personnalités majeures de l'animation et du manga, en premier lieu la légende Rintarô à qui nous consacrons notre couverture. Formé par Osamu Tezuka, réalisateur de séries cultes (Albator en premier lieu), il nous a consacré un temps conséquent pour évoquer tant sa carrière que son regard sur le monde des anime. A ses côtés, découvrez Ryôichi Ikegami, maître du dessin sensuel et mangaka culte, dessinateur de Crying Freeman et de Sanctuary, entre autres, célébré au dernier festival d'Angoulême aux côtés de Junji Itô, génie du manga horrifique, qui nous parle de ses inspirations et de son oeuvre fascinante. Egalement un témoignage unique de l'intérieur du choeur des concerts du compositeur des films de Miyazaki, Joe Hisaishi, leur préparation, les défis qui sont lancés aux différents interprètes et bien sûr l'émotion de participer à une telle aventure. Nous saluons également la jeune scène manga avec un focus sur la talentueuse Akane Torikai. Enfin nous donnons notamment la parole au producteur scénariste français Sylvain dos Santos, un talent à suivre absolument ! Comme à l'accoutumée, AnimeLand propose une sélection de mangas, Ikkyû, Kujo l'implacable, Gannibal, Gourmet détective... et d'anime et de productions animées, de The Bad Batch à Maurice le chat fabuleux, de Spy x Family à Pinocchio version Del Toro, de Gundam au Problème à 3 corps version chinoise... Pour conclure, nous revenons sur la trajectoire du Studio Ghibli, si proche et si loin à la fois, mais on y reviendra très bientôt en profondeur - d'ici là bonne lecture pour ce copieux numéro de printemps !