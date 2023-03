Paroles d'exode

En mai 1940, les armées allemandes envahissent la France par le nord. Dans les villages comme dans les villes, c'est la panique. Que faire ? Rester et attendre l'ennemi ? Fuir, mais pour aller où ? Pendant de longues semaines, des dizaines de milliers de Belges et des millions de Français déferlent en files interminables sur les routes de France, à pied, à vélo, en chariot. Femmes, enfants, animaux, tous progressent à pas lents et convergent vers le sud et vers l'ouest, dans une errance qui fait penser à celle des migrants d'aujourd'hui. Ce printemps très particulier est encore mal connu. Il a pourtant marqué des générations et constitue un épisode singulier de la Seconde Guerre mondiale. Ecoutez ceux qui l'ont vécu vous le raconter.