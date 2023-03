Les classiques en BD : Les Fables de La Fontaine

Découvrez les illustres fables de La Fontaine Tout en BD ! " La Cigale et la Fourmi ", " Le Loup et l'Agneau ", " Le Corbeau et le Renard ", " Le Lièvre et la Tortue ", " La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf "... Autant de fables que les enfants apprennent à l'école depuis toujours. Cette fois, Bruno Heitz les revisite en bande dessinée. L'occasion de savourer avec un plaisir nouveau ces textes en vers parfaitement ciselés, dans leur version originale. 24 fables des plus incontournables aux moins connues, pour entrer de plain-pied dans l'imaginaire malicieux de Jean de La Fontaine.