Robin Hood Tome 4 : Drones, barrages et destruction

Robin Hood et ses amis sont toujours réfugiés dans l'ancien centre commercial où la survie devient critique. Un été très pluvieux a provoqué des inondations et des coulées de boue, sans compter que la sheriff, Marjorie Kovacevic, fait tout pour empêcher l'accès à la nourriture et à l'eau potable. Mais Robin a une carte-maitresse : Little John, le fils de Marjorie, et accessoirement demi-frère de Robin, espionne pour son compte. Grâce à lui, il apprend que les barrages sont sabotés sur ordre de Marjorie. Lorsque Little John est démasqué, Robin tente le tout pour le tout en attaquant le château par surprise. Une nuit épique commence pour Robin et ses alliés...