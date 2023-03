"Le quartier était construit contre le flanc de la montagne, sur les tonnes de gravats extraits des mines et sur les cadavres des natifs exploités par des générations d'orpailleurs. Des os et des ruines. " Poghorn. Mi-décembre. Les docks vivent au rythme des tempêtes de neige. Perché dans sa grue, Lukas avale des pilules pour oublier le froid et la douleur. La veille de Noël, il cambriole un container de fourrures et de babioles vaudoues. Des cadeaux pour ses nièces. Lui n'aura pas d'enfant. Alors quand, au lendemain des fêtes, l'une d'elles disparaît, il se lance à sa recherche. Parce qu'il sait que personne, ici, ne se soucie d'une gamine des quartiers nord. Un roman noir, social, nourri par un imaginaire empreint de pop culture.