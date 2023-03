Prends soin de ta santé mentale. Mode d'emploi pour identifier tes soucis et les gérer

Toi qui t'apprêtes à lire ce livre, sache que tu es UNIQUE. Tu as ta personnalité, ta sensibilité, ton histoire, ton corps. Tout en toi est UNIQUE. Je te propose de découvrir quelle personne merveilleuse tu es, de prendre soin de toi et de ta santé. Mentale, en particulier. Car elle est essentielle pour mener ta vie d'adulte sereinement, relever des challenges, gérer des épreuves ou prendre des décisions. Parfois, des difficultés psychologiques peuvent t'empêcher d'avancer : crise d'angoisse, phobie sociale, dépression, anxiété de performance, syndrome de l'imposteur, etc. Mais il existe des moyens pour aller mieux ! Prendre soin de ta santé mentale, c'est réfléchir sur toi, c'est te connaître profondément, pour savoir ce qui t'anime, ce qui te donne envie de progresser, de cheminer : c'est développer ton estime de soi. Ce livre est l'élément central sur lequel appuyer ton développement personnel. Il contient : des questionnaires, des tests pour identifier tes forces, tes ressources, tes valeurs, ce qui donne du sens à ta vie ; des explications sur ton fonctionnement, les problèmes psychologiques ou les pathologies que tu peux rencontrer ; des clés et des outils pour t'épanouir.