C'est l'heure de passer à table pour les tout-petits, à la découverte des repas et des saveurs ! Soline a faim ce matin ! C'est important de bien manger, ça permet au corps de fonctionner, et de bien grandir. Au petit déjeuner, on ne mange pas la même chose, selon qu'on est petit ou grand. A l'heure du déjeuner, Soline aide maman à mettre le couvert. Quant à papa, il prépare à manger. Miam, l'odeur du poulet grillé ! Pour être en bonne santé, il faut manger un peu de tout : des légumes, de la viande ou du poisson, des fruits... Le goûter permet de prendre des forces. Au dîner, beurk, des épinards. Mais, finalement, Soline ne trouve pas ça si mauvais. C'est déjà l'anniversaire de Soline, voici un beau gâteau. Qui en veut ? Un documentaire pour apprendre du vocabulaire sur les repas et les différents rituels autour de ce moment Dans ce documentaire, on apprend en s'amusant plein de vocabulaire, comme "mettre le couvert", "l'entrée", "le plat" et le "dessert", ainsi que le nom des différents repas de la journée. L'approche sensorielle du texte permet de rester proche du monde tel qu'il est appréhendé par les tout-petits. L'enfant se représente la salade qui croque, le fromage un peu salé et l'abricot tout doux et sucré... ainsi que les épinards un peu amers ! Un livre solide, pensé pour les tout-petits Du papier indéchirable, des coins ronds, un petit format : une fabrication très adaptée pour les petites mains ! L'enfant peut manipuler le livre à sa guise et l'emporter partout, sans crainte de l'abîmer.