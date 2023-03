Le monument d'éternité. Aucun pharaon n'a laissé un souvenir aussi glorieux que Ramsès II : bâtisseur infatigable, chef militaire courageux, fin diplomate, maître incontesté d'une puissance économique et militaire formidable... La postérité célébra ses exploits, depuis la Bible et les auteurs classiques jusqu'au cinéma et les romans grand public. Ce grand communicant marqua les esprits déjà de son vivant par sa puissance et la longueur de son règne, mais il y avait un autre Ramsès : l'homme sensuel, impétueux, avide de reconnaissance, dont les projets colossaux trahissent des doutes, le désir de s'affirmer face à ses ancêtres et l'ombre de leur réputation. Sous la supervision de l'égyptologue et directeur de recherche au CNRS Juan Carlos Moreno García, les auteurs Wyctor et Michael Malatini nous racontent le personnage Ramsès, qui hante toujours notre imaginaire : le héros et père aimant, l'époux amoureux aux multiples concubines, mais aussi un roi en quête de gloire immortelle".