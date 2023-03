Telle que je suis

Cora n'avait aucune envie d'aller à cette fête chez Les Hawkins, dans cette maison luxueuse et froide où une pyramide de paquets cadeau attend le héros du jour. Le héros, c'est Adrien Hauwkins, 13 ans, un garçon si spécial qu'il ne va pas à l'école. Cora s'attendait à détester cet Adrien, mais c'est impossible. Adrien est trop drôle, trop charmant, et surtout, il est comme elle, inadapté et inclassable. Une amitié lumineuse naît entre eux. Avec son nouvel ami, Cora retrouve la légèreté qu'elle a perdue depuis la mort de sa mère. Avec lui, elle apprend à se moquer de ceux qui la mettent à l'écart. Mais une ombre plane, celle de M. Hauwkins et du mystérieux institut Grenade, un lieu où, paraît-il, on peut créer le clone digital d'une personne, un hologramme vivant, absolument fidèle... et immortel. L'institut Grenade s'intéresse de près à Cora. De très près. Ils veulent lui faire signer un contrat, Ils savent comment la convaincre. Adrien voudrait la protéger, mais il est déjà trop tard.