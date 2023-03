L'entreprise face aux revendications identitaires

Le mouvement woke, né aux Etats-Unis, s'étend aujourd'hui en France. Les entreprises y sont naturellement confrontées en ce qu'elles sont tout à la fois une cible et un vecteur de son développement. Un premier chapitre décrypte le mouvement woke qu'il propose de distinguer de l'idéologie radicale qui en dérive, laquelle est au coeur de l'analyse critique. Dans un second chapitre, s'appuyant sur des entretiens réalisés avec des acteurs du monde économique, les auteurs identifient les manifestations de ce phénomène dans les entreprises en France. Dans un troisième temps, ils projettent les conséquences de la perméabilité de l'entreprise à l'idéologie identitaire, en les mettant en perspective de celles qui sont observées outre-Atlantique. Dans un quatrième temps, ils esquissent une grille de lecture conceptuelle et des propositions d'actions opérationnelles permettant aux dirigeants, managers et DRH de distinguer le bon grain (l'ouverture et la tolérance véhiculées par le mouvement woke) de l'ivraie (l'idéologie radicale identitaire) et d'agir en conséquence.