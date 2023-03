Mon grand cahier Montessori d'activités pour toute l'année

Destiné aux 3 - 6 ans et à leurs parents, ce cahier propose des activités et des missions qui favorisent les premiers apprentissages et suscitent l'éveil et la curiosité des plus jeunes face à la nature et aux sciences. Ce cahier suivra le rythme des saisons et proposera mois par mois des infos, des idées d'activités, des missions, des conseils, des jeux et des recettes sur une thématique spécifique liée à la saisonnalité. Avec des listes de matériel, des listes à faire, etc.