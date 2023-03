Disney classiques. spécial Peter Pan. 7 Histoires pour la semaine

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie de Peter Pan, de la Fée Clochette et du terrible Capitaine Crochet. - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures de Peter Pan et ses amis. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Contient les histoires : L'histoire du film ; La farce de Peter Pan ; Une aventure pour Wendy ; L'ombre de Crochet ; Noël au Pays Imaginaire ; La malédiction du corbeau ; Une partie de cache-cache Dès 4 ans.