Comment j’ai sauvé ma boîte ? Tous les conseils d’un entrepreneur pour protéger son business

Tous les conseils d'un entrepreneur et sportif de haut niveau pour faire croître son business en pleine crise Kevin Soler est entrepreneur, 6 fois champion du monde d'un sport atypique : le street workout. Tout lui sourit, son entreprise fondée en 2012 croît, il est entouré de clients de confiance, quand tout s'effondre en 2019 lorsqu'il découvre que son associé a mis en difficulté l'entreprise qui risque la faillite. Il se lance dans un combat pour sauver son business, doté d'un moral d'acier hérité de son passé de grand sportif, et malgré le contexte Covid, il devient couteau suisse et va remonter la pente... Faisant face à la solitude de l'entrepreneur dans la difficulté, il repart de zéro et relève le défi : changement de business model, rebranding, gestion comptable et juridique, gestion du quotidien administratif... Aujourd'hui, sa boîte est en hypercroissance. De son expérience, il a décidé de partager ses meilleurs conseils à différents moments de la vie d'une entreprise, usant d'une tonalité de coach et partageant son mindset et ses bons réflexes pour faire face à tous types de facteurs extérieurs et toujours être en capacité de rebondir.