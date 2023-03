La thérapie par le rire. Guide d'utilisation de l'humour en psychothérapie

Et s'il était possible de faire de la psychothérapie autrement ? Et s'il était possible, pour le thérapeute, de rester authentiquement humain et efficace, tout en optant pour une approche dynamique et drôle ? La recherche de sens dans une ambiance légère et détendue, c'est ce que permet la thérapie par le rire ! Dans La thérapie par le rire, Christophe Panichelli, psychiatre et thérapeute, expose de façon didactique une nouvelle manière d'aborder la psychothérapie : y introduire l'humour. Cet ouvrage, fluide et instructif, constitue une ressource et une mine d'informations pour les professionnels de la relation d'aide qui souhaitent enrichir leur pratique. Agrémenté de 120 exemples cliniques, d'illustrations humoristiques et de nombreux extraits issus de la littérature actuelle, La thérapie par le rire est un outil indispensable pour apprendre à mêler le plaisir de la comédie à la profondeur de la réflexion en thérapie.