Hypersensibilités alimentaires & émotionnelles. Les clés méconnues des douleurs & troubles digestifs chroniques

Comprendre l'hypersensibilité alimentaire et surtout ses causes profondes : perméabilité intestinale, candidoses, stress chronique et insuffisance de digestion. Hypersensibilité et inflammation digestive, oui ça existe. Gestion du stress et recettes de cuisine. Non ce n'est pas que dans ma tête ! La douleur, la fatigue chronique et autres symptômes sont bien là, présents. Ils sont des messages que notre corps nous envoie. Dans cet ouvrage, il est question bien sûr de comprendre ces troubles digestifs qui se sont installés parfois depuis des années, mais aussi d'appréhender différemment les liens existants avec ces hypersensibilités alimentaires et leur possible connexion émotionnelle. Prenant sa propre expérience de la douleur et sa connaissance en tant que nutrithérapeute et praticienne en micronutrition, Sabrina Marnet-Letellier nous offre en même temps que ses réflexions sur son parcours de guérison, des recettes adaptées à ces maux.