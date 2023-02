Lisbonne. Avec 1 Plan détachable

Une promenade dans les ruelles sinueuses de l'Alfama, un tour à bord du fameux tramway jaune, une visite dans l'Oceanarium et les vues inoubliables depuis la Tour de Belém. Le très singulier musée de l'Azulejo, dédié entièrement aux carreaux en faïence peints, les palais oniriques de Sintra et les plages de sable de Cascais. Des soirées passées en écoutant le nostalgique fado, un verre de porto à la main. Tous les sites qui contribuent à l'ambiance unique de Lisbonne et ses alentours sont décrits dans ce guide de poche, muni d'une carte laminée. GUIDE : - 12 itinéraires de visite passionnants - les cartes indiquant l'emplacement des 83 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable et léger. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte - l'échelle 1 : 17 500 (centre-ville à l'échelle 1 : 11 000).