Critique théâtrale. Tome 8, Mai 1865 - Mai 1867

Ce dix-huitième volume couvre vingt-cinq mois, mais avec diverses lacunes dans la régularité des feuilletons, dues principalement au petit nombre de nouveautés et à la santé de Gautier, qui se sent physiquement et moralement vieillir et se dit, plus que jamais, frappé par les deuils (à commencer par la mort, symbolique à tant d'égards, de Mlle George). Heureusement le feuilletoniste peut parler d'une belle actualité lyrique : le volume s'ouvre sur la création de L'Africaine de Meyerbeer et se clôt, ou presque, sur celle de Don Carlos de Verdi. La production théâtrale proprement dite connaît elle aussi ses moments forts : insuccès bruyant d'Henriette Maréchal des Goncourt, création de Fantasio de Musset - mais silence obstiné sur les triomphes d'Offenbach (1866 est pourtant l'année de La Vie parisienne). Comme pour les dix-sept volumes publiés depuis 2007, le texte a été établi avec soin et annoté en vue de souligner la richesse de ce regard exceptionnel sur l'histoire du théâtre vivant au XIXe siècle.