Toutes les vies d’Alice

Un drame familial inoubliable A quarante ans, Charline Leclerc est perdue. Elle s'est réfugiée il y a plus de vingt ans dans la drogue et l'alcool pour tenter de fuir son passé et le poids d'un trop lourd secret. Fuir, c'est aussi ce qu'a fait sa soeur Sarah, qui a quitté Aigues-Mortes pour construire sa vie ailleurs, loin des fantômes de leur enfance. Quand Sarah apprend que Charline est hospitalisée dans un état catatonique, à peine quelques jours après lui avoir laissé un message énigmatique, elle décide de se rendre à son chevet. Peut-être est-ce enfin l'occasion pour elle, après vingt ans de silence, d'obtenir des réponses et de comprendre d'où viennent les terreurs nocturnes qui l'assaillent et les ombres qui l'obsèdent...