La sagesse dans la vie. Maximes choisies

La vision du monde de Schopenhauer n'est pas que pour les penseurs aguérris. La voici pour néophytes en tous genre, accessible, ludique dans la Sagesse de la vie. Un guide pour une vie heureuse. " Le bonheur n'est pas chose aisée : il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs. " Schopenhauer considère que le bonheur est inatteignable et ses aphorismes ou maximes sont concus pour aider l'homme à vivre une vie avec moins de souffrance. Selon lui, il est facile de voir combien notre bonheur dépend de ce que nous sommes, de notre individualité, tandis qu'on ne tient compte le plus souvent que de ce que nous avons ou de ce que nous représentons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'employer cette personnalité, telle qu'elle nous a été donnée, à notre plus grand profit. Par conséquent, ne poursuivre que les aspirations qui lui correspondent, ne rechercher que le développement qui lui est approprié en évitant tout autre. L'art, la méditation et la recherche du Nirvana sont les ingrédients pour s'affranchir de notre condition humaine, source de désillusions. Ces maximes inspirantes, empruntées aussi bien aux Anciens qu'aux modernes est un véritable guide de développement personnel. C'est ici le Schopenhauer ludique, efficace, amical, optimiste qui propose des exercices simples, dispensant ainsi ses leçons de vie.