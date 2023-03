La Comtesse de Ségur et moi. Le journal d'une gouvernante anglaise

La comtesse de Ségur comme vous ne l'avez jamais lue ! Nous sommes en 1857, et la comtesse de Ségur est en panne d'inspiration. Elle a pourtant promis à son éditeur, Louis Hachette, d'écrire le chef d'oeuvre de sa carrière. Rien à faire ! Les idées ne lui viennent pas. Pendant ce temps, ses deux petites-filles modèles mènent la vie dure à leur pauvre gouvernante anglaise, Mary Brown (dont les dents, contrairement à ce qu'en dit la comtesse, sont de taille parfaitement normale). Celle-ci a pourtant promis à leurs parents de leur inculquer une bonne connaissance de Londres, où elles doivent rejoindre leur famille après les vacances. Mary Brown a d'autres ennuis : sa soeur vient d'épouser un jeune Américain, et est partie vivre dans ce pays sauvage qui, à en croire la comtesse, grouille d'hommes incultes et d' "Indiens féroces" ! La comtesse n'aime ni l'Angleterre, ni l'Amérique, et pourtant, ces pays et leurs cultures sont omniprésents dans son oeuvre... et dans sa vie ! Que ce soit ses séjours à Londres pour visiter sa fille Nathalie de Malaret (mère des petites filles modèles), ou la gouvernante anglaise de celles-ci (qui ressemble en beaucoup de points au personnage fictif de l'histoire), l'Angleterre et la Comtesse sont inextricablement liés... qu'elle le veuille ou non ! Un roman qui puise son inspiration dans la correspondance de la célèbre écrivaine, et qui permet aux enfants de découvrir, non seulement la vie de la Comtesse, mais également des épisodes marquants dans l'Histoire de trois pays : la France, l'Angleterre, et les Etats-Unis.