Les trésors du cycle de la femme. S'épanouir avec ses énergies

Sentez dans votre corps le bonheur d'être femme ! Le cycle menstruel anime la femme de sa puberté à la ménopause, donc pendant près de 40 années de sa vie. Il est l'expression de sa relation à ce qui vit en elle, à sa nature profonde et essentielle (car en lien avec son Essence). Son évolution au fil du temps dessine les variations de cette relation. La nature cyclique est puissante et influence fortement le quotidien. Ce livre vous fera prendre conscience de votre cycle de femme, dont l'observation et la compréhension deviendront vite un formidable repère et outil dans votre vie. Ecouter votre cycle vous donnera la possibilité d'habiter votre corps, de vous respecter, de vous accueillir telle que vous êtes, de libérer votre créativité et donc ce qui pétille en vous et enfin de percevoir et d'utiliser la " bonne " énergie au " bon " moment. En intégrant les énergies de votre cycle à votre quotidien, vous apprendrez à vous ouvrir à la vie, à accueillir votre vulnérabilité, à déployer votre puissance et à donner un véritable sens au fait d'être Femme.