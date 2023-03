Anne Tome 8 : Rilla d'Ingleside

La série intégrale enfin disponible en poche ! Dans ce huitième roman de la série Anne, les enfants d'Anne et de Gilbert continuent à nous charmer par leur imagination fertile. Rilla se révèle aussi vive d'esprit que sa célèbre mère, et toute la famille nous apprend des vérités profondes sur l'existence humaine. Des commentaires saisissants sur la Première Guerre mondiale vue par des enfants... De quoi faire réfléchir les adultes ! Sans doute le roman le plus "adulte" de Lucy Maud Montgomery : les habitants de l'Ile-du-Prince-Edouard se révèlent solidaires dans leur lutte contre les injustices et défendent corps et âme la France envahie. Une atmosphère à la fois sérieuse et tendre. Vous n'oublierez pas de sitôt Lundi, le chien fidèle et témoin privilégié de l'action, et vous redécouvrirez avec délice la vallée Arc-en-ciel et les paysages maritimes immortalisés par une auteure appréciée depuis des générations dans le monde entier.